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Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı - Son Dakika

Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

15.01.2022 15:01
Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nın 29. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nın 29. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bir restoranda düzenlenen genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gündem maddeleri okunarak oylandı. Odanın faaliyet raporunu okuyan Oda Başkanı Şeyhi Odakır, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek; "1. Etap 137 adet oto servisler sitesi yapıldı, bugün Kocasinan bölgemizde faaliyete geçti. Şuanda bakanlık tarafından örnek proje olarak gösteriliyor. Sanayi Bakanlığı'nın 54 milyonluk bir yatırımı. Burada Kocasinan Belediyesinin çok büyük emekleri var. Melikgazi bölgesinde inşaatı devam eden 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'ne başladık. Orası da şuanda 2023 yılının sonunda inşallah bitecek. Burada Melikgazi Belediyesi'nin de emeği çok. Burası da aynı 1. Etap'ta olduğu gibi Bakanlık tarafından proje yürütüldü, hızlı bir şekilde ilerliyor. 100 milyon TL'lik bir yatırım. Oto sanatkarlar esnafının eve ve işyerine ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Kocasinan bölgesinde 546 konut bitti ve üyelerimize teslim ettik. 40 milyona mal oldu, güle güle otursunlar inşallah. 357 adet TOKİ konutları ise 50 milyona mal oldu. Burayı da teslim ettik, güle güle otursunlar inşallah. 3. ve 4. Etap konutlara başladık. 6 tane projenin bedeli 440 milyon TL" dedi. Seçildiği takdirde projeler ile ilgili bilgiler de veren Odakır; "Oto sanayi sitesinin güvenlikle ilgili sıkıntıları var. Oto servisler sitesinde bu sorunu çözdük. Ama bu sıkıntı yeni sanayi sitesinde var, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Odakır'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan diğer aday Vedat Özyay ise; bütçede verilen açığın neden verildiğinin açıklanmasını istedi. Genel kurula katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; yapılan genel kurulların hayırlı olması temennisinde bulunarak seçilerek göreve gelen başkanlara başarılar diledi. Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı genel kurulda bin 815 üyenin oy kullanacağı oy verme işlemi başladı. - KAYSERİ

Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı
Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı
Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı
Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı

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İstiklal Marşı, Türk Lirası, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Oto Sanatkarlar Odası'nda Genel Kurul heyecanı - Son Dakika
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