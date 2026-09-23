Oto tamircisi İbrahim Yılmaz, şalgam suyunu motor suyu yapıp 40 kilometre gitti - Son Dakika
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Oto tamircisi İbrahim Yılmaz, şalgam suyunu motor suyu yapıp 40 kilometre gitti

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Oto tamircisi İbrahim Yılmaz, şalgam suyunu motor suyu yapıp 40 kilometre gitti
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Adana dönüşü otobanda aracı bozulan oto tamir ustası İbrahim Yılmaz, radyatör hortumu çıkınca motor suyu boşaldığı için hediyelik şalgam suyunu motor suyu olarak kullandı. Şalgam suyuyla 40 kilometre giden Yılmaz, ulaştığı dinlenme tesisinde aracına antifriz suyu ekledi.

Adana'dan İstanbul'a aracıyla seyahat eden oto tamir ustası İbrahim Yılmaz, motor suyu bitince yolda kaldı. Yılmaz, hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu motor suyu olarak kullandı. Şalgam suyu sonrası aracı çalıştırıp en yakın dinlenme tesisine çeken Yılmaz, daha sonra antifizli su ile aracını düzeltti.

İstanbul Büyükçekmece'de oto tamir ustalığı yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, gezmek için gittiği Adana'dan dönerken otobanda aracı bozuldu. Radyatörün su hortumu çıkmasıyla motor suyu boşaldığını gören Yılmaz, çaresiz kalınca yanına aldığı hediyelik şalgam suyunu motor suyu olarak kullandı. Yaşanan anları cep telefonu ile de kaydeden Yılmaz, 40 kilometre sonra ilk dinlenme tesisine kadar aracını sorunsuz götürüp motora tekrar antifriz suyu ekledi.

Yaşanan anları anlatan Yılmaz, "Adana tatili dönüşü araçta bir hararet uyarısı verdi. Aracı emniyet şeridine çektim kaputu açtım. Radyatör alt hortumu çıktığını gördüm. Araçta su boşalmıştı. Otobandan geçenlere el kol işareti yaptım kimse durmadı. Adana'dan hediyelik şalgam suyu almıştım. Meşhur Adana şalgam suyunu onu doldurmak zorunda kaldım. İnsanı serinletiyorsa aradı da serinletir dedim. Şalgam suyunu araca doldurduk yaklaşık 40 kilometre dinlenme sonra dinlenme tesisi vardı. Sorunsuz şekilde oraya gittik. Aracın suyunu boşalttık tekrar tekrar içini temizledik. Şalgam suyu sadece insanı serinletmede değil de motoru da serinletti. Biraz gözümü kararttım açıkçası tesise kadar gitmem lazımdı. Çok olumsuz yorumlar geldi zaten şalgamında içinde su var. İçtiğinde insana zarar vermiyorsa motora da zarar vermez. İstanbul'da yolda kalsam aklıma gelmezdi. Şalgam suyunu bitti son bir bardak kaldı onu da biz içiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
İbrahim YılmazOtomobilGüncelAdanaYerelSon Dakika

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