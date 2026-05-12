Otobüs Fiyatları Büyüyen Sorun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüs Fiyatları Büyüyen Sorun

12.05.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurttaşlar, akaryakıt zamlarının otobüs fiyatlarını artırdığını ve ulaşımın zorlaştığını belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Yurttaşlar şehirler arası otobüs fiyatlarının yüksek olduğunu ifade etti. Otobüs şoförü Osman Çiçek ise geçen sene 600-650 lira civarında olan Osmaniye-Antalya bilet fiyatlarının mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle bu sene 1100-1200 liraya yükseldiğini bildirdi. Çiçek, "Mesela bu sabah Antalya'dan buraya kadar yalnızca 6 kişiyle geldim. Hepsi kar olsa ne olacak?" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehirlerarası otobüs şoförleri ve vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ulaşımı zorlaştırdığını ifade ettiler. Daha önce 6 otobüs firmasının bulunduğu Kadirli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şu anda sadece üç firma hizmete devam ediyor.

Bilet almak için terminale gelen bir yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Taşıma sektörü mazota gelen zamlardan zor durumda. Ben çok seyahat eden biriyim, batan çok firma oldu. Ülkemizdeki ekonomik durumu göz önüne alırsak, asgari ücretle çalışan çok yüksek bir kesim olduğunu düşünürsek fiyatlar insanları bunaltabiliyor. İşin daha doğrusu bunu çok suiistimal eden firmalar da var, hepsi demeyelim. Bunu fırsatçılığa çeviren firmalar da var, onlara rastlıyoruz, görüyoruz. Keşke olmasa."

Antalya'dan Kadirli'ye gelen bir vatandaş, "Mazota bu savaşlardan dolayı mı, yoksa başka bir sebepten mi bilmiyorum zamlar geldi. Ama mazot ve benzin fiyatları düşse bile firmaların ciddi bir indirim uyguladığını görmedim. Antalya'dan Kadirli'ye gelişim yaklaşık 1400–1500 lira tuttu. Geçen sene ise bu yol 800–850 lirayı geçmemiş, 900 lirayı bulmamıştı" dedi.

"HER KONUDA ZARAR YAZIYORUZ"

Şehirler arası otobüs firmasında çalışan bir şoför ise yakıttaki dalgalanmaların bilet fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirtti.

Otobüs şoförü Osman Çiçek şunları söyledi:

"Ben yıllardır otobüs kaptanlığı yapıyorum, uzun yol şoförüyüm aynı zamanda. Normalde geçen sene Osmaniye-Antalya arası 600-650 lira civarındaydı, bu sene 1100-1200 lira civarında. Tabii bunun sebepleri mazot fiyatlarının artması. Yolcuların seyahat etme şansı da daha düşük oluyor. Mesela ben bu sabah Antalya'dan geldim, buraya kadar yalnızca 6 kişiyle geldim. Sadece 6 kişiyle gelip hepsi kar olsa ne olacak? Kurtarmıyor, zarar yazıyoruz yani. Bayramda fiyatlar tabii ki artacak, ister istemez. Antalya-Osmaniye arası en fazla 1300-1400 lira civarında olacak. Mazotta her gün dalgalanmalar oluyor, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bizim fiyatlarımızda da mecburen değişiklikler oluyor. Personel parası var, yakıt parası var, lastik parası var, bandrol parası var, sigortası var bu aracın. Her konuda zarar ediyoruz diyebilirim. Şu an esnaf bitik, ölü."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otobüs Fiyatları Büyüyen Sorun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:59:25. #7.12#
SON DAKİKA: Otobüs Fiyatları Büyüyen Sorun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.