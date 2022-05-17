Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

17.05.2022 21:47

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesine dönüş yapmakta olan Serdal K. idaresindeki 34 JL 8244 plakalı Citroen marka otomobil ile cadde üzerinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki 41 AFR 622 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İbrahim K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Devlethan A. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra sedyeyle ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrasında cadde üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

Otomobil, Kocaeli, Polis, Kaza, Yerel, Son Dakika

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