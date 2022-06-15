Olay, akşamüstü saatlerinde Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Engin Sağır'a ait 34 BN 8595 plakalı otomobilin motor kısmına giren yılan, araç sahibinin uğraşlarına rağmen çıkmayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, aracın motor aksamları arasına giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı - Son Dakika

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