Otomobilin Motorundan Yavru Kedi Kurtarıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi hayvan sever tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçe merkezinde park halindeki otomobilden gelen sesler üzerine çevredeki bir vatandaş aracın motor bölümünde yavru kedinin sıkıştığı fark etti. Hayvan sever vatandaş aracın kaputunu açarak motor bölümündeki yavruyu sıkıştığı yerden çıkarıp sokağa bıraktı. - ERZURUM