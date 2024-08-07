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Otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kütüphane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 03 LK 908 plakalı otomobil kavşakta A.Ö.'nün kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak yola düşen A.Ö., yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö.'nün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.