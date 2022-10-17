Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

17.10.2022 10:02

Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybettiDENİZLİ Denizli'de motosikletiyle sipariş dağıtımı yaptığı esnada otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kurye, yoğun bakımda 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

DENİZLİ Denizli'de motosikletiyle sipariş dağıtımı yaptığı esnada otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kurye, yoğun bakımda 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada; sipariş dağıtımı yapmak için yola çıkan Semih Parıltı, Gümüşler Bulvarında seyir halinde ilerlerken, Cansu P. idaresindeki 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Parıltı, savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kazaya şahit olan bir doktor ise ağır yaralanan Parıltı'ya sağlık ekibi gelene kadar kalp masajı yaptı. Ağır yaralan Parıltı, olay yerine gelen ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 gün hayata tutunabildi

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Semih Parıltı, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Parıltı'nın cenazesi Tavas'ın Horosanlı Mahallesi Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haber... Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan motosikletli kurye 12 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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