Otomobille hafif ticari araç kavşakta çarpıştı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Otomobille hafif ticari araç kavşakta çarpıştı, o anlar kamerada

Otomobille hafif ticari araç kavşakta çarpıştı, o anlar kamerada

Amasya'da köprüden inen otomobille kavşağa giriş yapan hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda maddi hasar oluştu. Sürücülerin ise kazayı hafif yaralı halde atlattığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:03
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Otomobille hafif ticari araç kavşakta çarpıştı, o anlar kamerada

AMASYA - Amasya'da köprüden inen otomobille kavşağa giriş yapan hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. yönetimindeki 05 AB 510 plakalı otomobil Amasya Eğitim Fakültesi civarında köprüden kavşağa iniş yaptığı esnada kavşağa girmek isteyen sürücü Gülden K.'nın kullandığı 25 FK 988 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda maddi hasar oluştu. Sürücülerin ise kazayı hafif yaralı halde atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Amasya, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobille hafif ticari araç kavşakta çarpıştı, o anlar kamerada - Son Dakika

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