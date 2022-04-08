Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı

08.04.2022 16:08

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan şehir içine girmek isteyen Süleyman A. idaresindeki 34 EGH 573 plakalı Renault marka otomobil ile Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Metin G. yönetimindeki 80 DZ 244 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 80 DZ 244 plakalı otomobil sürücüsü Metin G. ağır yaralanırken, diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Metin G. daha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Metin G., buradaki tedavilerinin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı

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Hisarcık, Manisa, Kaza, Kula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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