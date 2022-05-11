Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

11.05.2022 10:19
Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İnönü İlçesinde faaliyet gösteren Ford Otosan Fabrikası yöneticileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İnönü İlçesinde faaliyet gösteren Ford Otosan Fabrikası yöneticileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İnönü Otosan Fabrikasında yöneticilik yapan ve aynı zamanda kitap yazarı olan Arif Demirgöz ve Erman Şengül, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek Demirgöz kendi eserleri olan kitaplarını Başkan Bozkurt'a hediye etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt nazik ziyaretlerinden dolayı Arif Demirgöz ve Erman Şengül'e teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Yılın trafikçileri başarı belgelerini aldı Yılın trafikçileri başarı belgelerini aldı DEAŞ bağlantılı 3 kişi yakalandı DEAŞ bağlantılı 3 kişi yakalandı

Kadir Bozkurt, Ford Otosan, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi Şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: Otosan yöneticilerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement