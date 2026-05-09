Ovacık Belediyesi\'nden üreticiye 5 bin 600 fide desteği

Ovacık Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen "Fide Projesi" kapsamında ilçe halkına 5 bin 600 fide dağıtıldı.

Ahmet Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen fide dağıtım programında vatandaşlarla bir araya gelinerek yerel tarımın ve üretimin önemi vurgulandı.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara çeşitli sebze fideleri dağıtılırken, proje ile üreticilere destek olunması, tarımsal üretimin artırılması ve yerel tarımın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, tarımsal üretimin ilçenin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üretime katkı sağlayacak projeleri sürdüreceklerini ifade etti. - KARABÜK