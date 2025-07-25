Ovacık\'ta Yangınla Mücadele İçin Dayanışma

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yangının yeniden alevlendiği köyde muhtar yangına yardıma gelenlere çorba yaptı ve onlara ikram etti.

Ovacık ilçesine bağlı Kışla Köyü'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınmasından birkaç saat sonra yeniden alevlendi.

Kışla Köyü Muhtarı Sıdkı Par, muhtarlıkta çorba yaparak bölgeye gelenlere ikram etti. Yangın sebebiyle bölgede görev yapan ekiplere, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllere ikramda bulunan muhtar bölgeye gelen herkese teşekkür etti.

Muhtar Par özverili mücadele için herkese müteşekkir olduğunu belirterek, "Köyümüze, çevremize ve bize desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Ben ve köylüm de elinden geleni yaparak buraya gelenlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İlçeye bağlı Kışla Köyü Pazaryeri Mahallesi'nde tedbir amacıyla 95 hane tahliye edildi. - KARABÜK