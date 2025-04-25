Öykülerle Gebze Yarışması\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Öykülerle Gebze Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Öykülerle Gebze Yarışması'nın ödül töreni, Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Malumunuz Gebze tarihi bir menzil kenti. Yolu doğudan ya da batıdan geçen her bir öykünün, dinlendiği, nefeslendiği, tazelendiği bir kent. İnsana ve onun soylu hikayesine yüzyıllardır mekan olan bir kent. İşte bu düşünce yolculuğu bizleri, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber, öykü yarışması düzenleme fikrine götürdü. Öykülerle Gebze bu şekilde doğdu. 300'den fazla hikayeye hayat verdi. Gebze'yi vücuda getiren tarihi, kültürel ve sosyal değerleri işledi. Bugün, teşrifleriniz ile düzenlediğimiz törende, dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

"Misafirlerimizin beğenisine sunacağız"

Büyükgöz, sözlerine şöyle devam etti:

"Projemizin anısına hazırladığımız Öykülerle Gebze kitabını, siz değerli misafirlerimizin beğenisine sunacağız. Ben, kitapta yer alan öyküleri büyük bir keyifle okudum. Çocuklarımızın hayal dünyasına, kelimelerle olan güçlü ilişkisine ise hayran kaldım. Hepsinin yüreğine sağlık. Bu özel proje, Gebze'nin kültür dünyasına yeni bir soluk getirsin. Yeni kıtaların keşfine öncülük etsin. İstifade edeni çok olsun"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise konuşmasında, Gebze'nin değerleri öne çıkaran öykü yarışmasının tüm katılımcılarını tebrik ederek, dereceye giren eser sahibi öğrencileri de kutladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü takdim etti. - KOCAELİ