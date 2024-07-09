Oyun parkı kavurucu sıcakla birlikte aqua park oldu

Yerel

Osmaniye'de sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için kendi aqua parkını yaptı. Kendi imkanlarıyla serinleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Osmaniye'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Osmaniye'nin Dumlupınar mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Şahin Parkında sıcak havadan bunalan çocuklar, oyun parkını aqua parka çevirdi. Parkın içerisinde bulunan su hortumunu kaydırağa koyarak hem serinleyen hem eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar, havalar çok sıcak olduğu için evde canlarının sıkıldıklarını belirterek serinleyerek doyasıya eğlendiklerini söylediler. - OSMANİYE