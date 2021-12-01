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'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi

01.12.2021 14:05
'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) idaresi işbirliğiyle KOP SOGEB projesi kapsamında Kadın istihdamını arttırmaya yönelik 'Öz Bakıma Destek Elemanı' yetiştirme projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) idaresi işbirliğiyle KOP SOGEB projesi kapsamında Kadın istihdamını arttırmaya yönelik 'Öz Bakıma Destek Elemanı' yetiştirme projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, daire müdürleri katıldı.

Açılış konuşması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, "Günümüzde işsizlik ve istihdam, sonuçları açısından toplumların en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Toplumsal refah ve kalkınma açısından istihdamın önemi gittikçe artmaktadır. İstihdam sorunundan etkilenen kadının çalışma hayatına dahil edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir. Bu nedenle İl Müdürlüğümüz İlimizde kadın işgücünün istihdamının artırılması için KOP SOGEP mali destek çağrı programları kapsamında "KOP ile Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Projesi"ni hazırlamıştır. KOP tarafından uygun görülen ve 264 bin TL bütçeye sahip Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Projesi ile İl Müdürlüğümüzden sosyo-ekonomik destek alan 18-45 yaş arası 60 kadın kursiyer, mesleki eğitim faaliyeti kapsamında, yaşlı ve hasta ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla öz bakıma destek elemanı olarak yetişecek ve yüzde 15'i iş hayatına dahil olacaktır. Bugün tanıtımı yapılan Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Projesine dahil edilen 60 kadınımızdan ilk grubun eğitimi 29 Aralık'ta tamamlanarak diğer grubun eğitimi 8 ayda tamamlanacaktır." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise; " Bilindiği üzere; KOP İdaremiz, görev alanı olan Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerimizde bölge kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere Kalkınma Ajanslarıyla iş birliği içinde eylem planlarını hazırlamak, bu planların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, bölge için öncelikli gördükleri alanlarda destek programları tasarlamakta ve uygulamaktadır. KOP, bölgenin başta sulama ve temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasını, ekonomik kalkınması ve sosyal gelişmesinin hızlandırılmasını hedefleyen sürdürülebilir ve insan odaklı bir kalkınma süreci olarak kurgulanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılından itibaren uygulamakta olduğumuz KOPSOGEP kapsamında dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata adaptasyon sürecini kolaylaştırmaya yönelik bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla projeler desteklenmektedir. KOPSOGEP ile şimdiye kadar toplam 106 proje için 22.729.500 TL ödenek aktarılmıştır. Bu projeler sayesinde kırsal alandan kent merkezine yapılan göçün önüne geçmeyi, bölgede yeni bir iş sahası oluşturmayı, ekonomik hayatta aktif olarak yer almayan özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere yerel halkımızın üretimde yer almasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen KOP ile Özbakıma Destek Elemanı Eğitimi projesi ile İl Müdürlüğünden sosyoekonomik destek hizmeti alan 18-45 yaş arası kadınlar arasından belirlenecek 60 kadın kursiyer, mesleki eğitim faaliyeti kapsamında, yaşlı ve hasta ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla öz bakıma destek elemanı olarak yetiştirilecektir. Eğitim alan en az 9 kişi kurum bünyesinde istihdam edilecektir. Projemizin başta Yozgat halkımız olmak üzere ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. - YOZGAT

'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi
'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi
'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi
'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi
'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi
'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi
'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi

Konya Ovası Projesi, İstihdam, Yozgat, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Öz Bakıma Destek Elemanı' tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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