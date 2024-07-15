Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı: 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık - Son Dakika
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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı: 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı: 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 15 Temmuz darbe girişiminde sağlık çalışanlarının gösterdiği kahramanlığın unutulmayacağını belirterek, 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri rahmetle anıyoruz.

15.07.2024 15:14
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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, darbenin 8'inci yıl dönümünde, "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, asırlar boyu vatan topraklarına göz diken, işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını gösteren milletin, 15 Temmuz darbe girişiminde de demokrasiye ve devletine sahip çıkarak Türk milletinin çelikten bir iradesi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği söyledi.

"FETÖ'nün iç ve dış ortakları ile birlikte kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminde, o kara gecede sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu kahramanlık bu ülke var oldukça unutulmayacaktır" diyen Aküzüm, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tarih boyunca aynı değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı: 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık - Son Dakika

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