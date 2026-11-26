Van'ın Özalp ilçesindeki Emek Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 8 kız öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi.

Özalp Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede manevi ve anlamlı bir buluşmaya sahne olan programda duygu dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin hafızlık yemini etmesiyle başlayan merasimde, hafız öğrencilere taçları takıldı ve hafızlık belgeleri takdim edildi.

Öğrencilerin okuduğu ilahilerle sona eren programın ardından, hafızlıklarını tamamlayan 8 öğrenci aileleri ve davetliler tarafından tebrik edildi.