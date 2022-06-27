Özalp'te 'Cenaze Yıkama' kursu - Son Dakika
Üye Girişi

Özalp'te 'Cenaze Yıkama' kursu

27.06.2022 12:06

Özalp'te 'Cenaze Yıkama' kursu Van'ın Özalp ilçesinde erkeklere yönelik 'Cenaze Yıkama' kursu açıldı.

Özalp'te 'Cenaze Yıkama' kursu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde erkeklere yönelik 'Cenaze Yıkama' kursu açıldı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan ve ikişerli grup halinde toplam 16 kursiyerin katıldığı kursta, erkeklere cenaze yıkama eğitimi veriliyor. Özalp Müftülüğü tarafından görevlendirilen Yusuf Kaya, İmam-ı Şafi Camisi'nde eğitim verdiklerini söyleyerek, "Özalp ilçesinde cenaze yıkama kursu açıldı. Katılım beklentinin üstündedir. Haftanın 5 günü kursumuz devam ediyor. 3 haftalık bir süre içinde kursiyerlerimize İslami kurallar çerçevesinde eğitim veriyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Abdulkadir Laç ise açılan kursta eğitim aldıklarını belirterek, "Cenazenin nasıl yıkandığını öğrendik. Önümüzdeki hafta belgelerimizi de alacağız. Ölünün yıkanması çok önemli. Hocalarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4) Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4) Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 17'nci gün Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 17'nci gün
Kaynak: İHA

Özalp, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özalp'te 'Cenaze Yıkama' kursu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Özalp'te 'Cenaze Yıkama' kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement