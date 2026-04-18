Özatıcı'dan Eğitim Vurgusu
Özatıcı'dan Eğitim Vurgusu

18.04.2026 15:06
Cenk Özatıcı, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirerek sorumluluk almadıklarını belirtti.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, " Milli Eğitim Bakanı'nın görevi, bakanlığı tarikat ve cemaatlere pay etmek değildir. Öğrencilerin karnesinden Atatürk resmini kaldırmakla Atatürk'ü bu milletin kalbinden çıkaramazsınız. Sayın Yusuf Tekin, kendi evladını devlet okuluna değil, özel okula gönderiyorsun. Kendi evladını, kapısında güvenlik olmayan, temiz suyu ve sabunu bulunmayan, devletin imkanlarından mahrum o okullara neden göndermiyorsun? Kendi çocuğuna layık görmediğin şartları bu ülkenin evlatlarına reva göremezsin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, çeşitli ziyarette bulunmak üzere Tokat'a geldi.

Özatıcı, burada yaptığı konuşmada, hükümetin hiçbir konuda "siyasi sorumluluk" almadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin tüm gücü elinde olanlar, yaşanan felaketler sonrası 'bu olay siyasi değil' diyerek sorumluluktan kaçıyor. Türkiye'de her yıl 500 kadın öldürülüyor, çeteler sokaklarda cirit atıyor, okullarda onlarca çocuk vuruluyor ama sorumlu yok. İstifa etmek bir irade beyanıdır ancak mevcut hükümetin böyle bir iradesi yok. Seçildiğinde 'Dicle kenarında bir kuzunun sorumluluğu bile bana ait' diyenler, bugün yaşananların tek sorumlusudur. ya siyasi sorumluluğu alın ya da bu koltukları bırakın."

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına işaret eden Özatıcı, "Milli Eğitim Bakanı'nın görevi, bakanlığı tarikat ve cemaatlere pay etmek değildir. Öğrencilerin karnesinden Atatürk resmini kaldırmakla Atatürk'ü bu milletin kalbinden çıkaramazsınız. Sayın Yusuf Tekin, kendi evladını devlet okuluna değil, özel okula gönderiyorsun. Kendi evladını, kapısında güvenlik olmayan, temiz suyu ve sabunu bulunmayan, devletin imkanlarından mahrum o okullara neden göndermiyorsun? Kendi çocuğuna layık görmediğin şartları bu ülkenin evlatlarına reva göremezsin" diye konuştu.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er de yaptığı konuşmada, Tokat'ın bilinçli bir tercihle potansiyelinin altında bırakıldığını söyledi. Er, "Tokat, tarımda, sanayide ve kültür turizminde bugün olduğundan çok daha ileride olabilecekken, altyapı yatırımları ve kalkınma planları sürekli şehrimizi teğet geçti. Memleketimiz daha iyisini hak ediyor; buna mecbur veya mahküm değiliz. Bizler sahadayız, vatandaşın derdini dinliyor ve çözüm yollarını arıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Cenk Özatıcı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özatıcı'dan Eğitim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 18.04.2026 15:17:25.
SON DAKİKA: Özatıcı'dan Eğitim Vurgusu - Son Dakika
