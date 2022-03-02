Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldı - Son Dakika
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Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldı

02.03.2022 12:35

Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldıDENİZLİ Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Özay Gönlüm 22. Yılı Anma Programı" ile anıldı.

Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldı

DENİZLİ Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Özay Gönlüm 22. Yılı Anma Programı" ile anıldı. Programda, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu büyük usta Özay Gönlüm'ün eserlerini seslendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin yetiştirdiği ve eserleri ile dünyaya Denizli ezgilerini taşıyan ünlü halk ozanı Özay Gönlüm'ü vefatının 22. yılında "Özay Gönlüm 22. Yılı Anma Programı" ile andı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, Ahmet Algün şefliğinde büyük halk ozanı Özay Gönlüm'ün eserlerini seslendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin de katıldığı gecede salonu dolduranlar unutulmaz bir gece yaşadı.

"Gelecek kuşaklara bu değerimizi aktarmak istiyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, gecenin sonunda tüm davetlilere teşekkür ederek, "Büyük usta, dile kolay 3500 eseri derlemiş ve bizim hazinemize, halk kültürümüze kazandırmıştır. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. 3500 eser dedik ama bütün eserlerini ezbere biliyoruzdur. Dünyada herhalde böyle başka bir sanatçı yoktur. Aradan 22 yıl geçmiş ama biz Özay Gönlüm büyüğümüzü her geçen yıl saygıyla rahmetle anıyoruz. Çünkü gelecek kuşaklara gençlerimize evlatlarımıza bu değerimizi, mirasımızı aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldı
Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldı
Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldı

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Büyük usta Özay Gönlüm unutulmadı Büyük usta Özay Gönlüm unutulmadı Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özay Gönlüm, vefatının 22. yılında anıldı - Son Dakika


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