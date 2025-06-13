Özbekistan Havayolları\'ndan İlk Uçuş Gazipaşa-Alanya\'ya

Gazipaşa- Alanya Havalimanı, Özbekistan Havayolları'nın Taşkent'ten gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. Özbekistan Havayolları, sezon boyunca Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Taşkent arasında her Perşembe karşılıklı sefer düzenleyecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Özbekistan Havayolları'nın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gerçekleştirdiği ilk uçuşu dün (12 Haziran) törenle karşıladı. A320 tipi uçakla gerçekleşen HY3243 sefer sayılı uçuşla gelen yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Gazipaşa-Alanya ile Taşkent arasındaki direkt uçuşlar 4 Eylül'e kadar devam edecek.

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, "Yaz sezonuyla birlikte Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan hizmet vermeye başlayan yeni havayolları ve açılan rotalarla küresel bağlantılarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Mayıs ayı sonunda Astana'dan gerçekleşen ilk uçuşu karşılamıştık. Şimdi ise Özbekistan Havayolları'nın Taşkent hattı ile Orta Asya'dan bir başka başkenti daha Alanya'ya doğrudan bağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her yeni rota, bölgemizin turizm potansiyeline katkı sağlarken, uluslararası erişimimizi de bir adım ileri taşıyor. Alanya'yı daha fazla destinasyonla buluşturmak ve bölge turizmini desteklemek amacıyla tüm paydaşlarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

2024 yılında 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim'e kadar dış hatlarda 14 havayoluyla 14 ülkede 21 destinasyona uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk beş ayında ise 274 bin 781 yolcuya hizmet verdi. - İSTANBUL