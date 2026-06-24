Özdağ, Erzurum'da Bölgesel Kalkınmayı Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ, Erzurum'da Bölgesel Kalkınmayı Görüştü

Özdağ, Erzurum\'da Bölgesel Kalkınmayı Görüştü
24.06.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, Erzurum'da ETSO Başkanı Özakalın ile yatırım ve kalkınma fırsatlarını ele aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Erzurum programı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Ziyarette bölgesel kalkınma hedefleri ve Erzurum'un mevcut potansiyeline yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Şehrin ekonomik dinamiklerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede Başkan Özakalın, heyete Erzurum'un yatırım ve ticari kapasitesi hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Erzurum'un yatırım potansiyeli, lojistik ve sınır ticareti vizyonu anlatıldı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın görüşmede; tarım ve hayvancılık alanındaki kapasite, şehrin sanayi altyapısını yakından ilgilendiren 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 6. Bölge Teşvikleri ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmaları hakkında heyete güncel gelişmeleri aktardı. Ayrıca Erzurum ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle hazırlanan, şehrin geleceğine ışık tutan "2034'e Doğru Erzurum Çalıştayı Strateji Rehberi" hakkında da detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Görüşmede bölgesel entegrasyon projelerine de değinen Başkan Özakalın, Karadeniz'i Ovit, Kırık ve Dallıkavak tünelleri üzerinden doğrudan Erzurum'a bağlayacak olan İyidere Limanı projesinin, şehri Doğu Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'ya açılan ana tedarik ve lojistik üssü konumuna taşıyacağını vurguladı. Ermenistan Sınır Kapısı'nın ve Zengezur Koridoru'nun açılmasının getireceği ekonomik katkıların da istişare edildiği toplantıda; İyidere Limanı'nın bölgesel entegrasyonu sağlamasıyla lojistik maliyetlerin düşeceği, uluslararası pazarlara erişimin hızlanacağı ve ilin ihracat kapasitesinin doğrudan artacağı ifade edildi.

Ziyaretin sonunda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "2034'e Doğru Erzurum Çalıştayı Strateji Rehberi" ve "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi" kitaplarını hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ümit Özdağ, Politika, Erzurum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özdağ, Erzurum'da Bölgesel Kalkınmayı Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KVKK’dan belediyelere canlı yayın yasağı Uymayanlara ceza verilecek KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek
Dev operasyondan detaylar İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Esra Erol’un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
İbrahim Tatlıses’in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:37
A Milli Takım’a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:09
Galatasaray’ın yıldızı Dünya Kupası’nda son 32 biletini aldı
Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası'nda son 32 biletini aldı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 09:31:17. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ, Erzurum'da Bölgesel Kalkınmayı Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.