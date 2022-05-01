Özdemir: "İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın teri var" - Son Dakika
Üye Girişi

Özdemir: "İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın teri var"

01.05.2022 12:30
Özdemir: "İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın teri var"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın terinin olduğunu belirten Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ibadet şevkiyle çalışarak, alın teriyle geçimini temin eden ve vatanımızın kalkınmasında önemli rol oynayan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum. Yaşamın her anında ve adımında katkısı bulunan ve sosyal hayatımızda önemli bir yere sahip olan, yeri geldi mi fiziksel yeri geldi mi zihinsel gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardında ki en büyük gücü oluşturmaktadırlar. İnsanın yeryüzü macerasında ortaya konulan tüm eserlere alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimizin hakkını kolay kolay ödeyemeyiz. Çalışarak, üreterek insanlığa faydalı olacak işleri ortaya koyan emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle; fedakarca çalışan emekçi kardeşlerimizin ve tüm belediye çalışanlarımızın 1 Mayıs ve Emek, Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - NİĞDE

YORUMLAR
500
Başkan Fadıloğlu, Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti Başkan Fadıloğlu, Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Emrah Özdemir, 1 Mayıs, Emekçi, Niğde, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özdemir: 'İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın teri var' - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Özdemir: "İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın teri var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement