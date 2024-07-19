Özel birey Esmanur Karaman, eğitim aldığı merkezin desteğiyle iş sahibi oldu - Son Dakika
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Yerel

Özel birey Esmanur Karaman, eğitim aldığı merkezin desteğiyle iş sahibi oldu

Özel birey Esmanur Karaman, eğitim aldığı merkezin desteğiyle iş sahibi oldu

İzmit'te yaşayan Esmanur Karaman, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitim sayesinde iş buldu. Mutfak alanında hızlı bir gelişim gösteren Karaman, ticari bir merkezin mutfak bölümünde çalışmaya başladı.

19.07.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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İzmit'te yaşayan özel birey Esmanur Karaman, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitimle iş sahibi oldu.

Daha önce özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan ancak istenilen gelişimi gösteremeyen Esmanur Karaman, 5 ay önce tanıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim almaya başladı. Merkezde müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim alarak kişisel gelişimine katkılarda bulunan Karaman, özellikle mutfak alanında hızlı bir gelişim gösterdi. Karaman, bu başarısının ardından ticari bir merkezin mutfak bölümünde çalışmaya başladı.

Çalışma hayatıyla tanışan Esmanur, "Mutfağa karşı ilgim engelsiz yaşam merkezinde gelişti. İşe girmek benim en büyük hayalimdi. İşimden memnunum, çalışmayı çok seviyorum. İş yerinde pide kesiyorum, ustalarıma yardımcı oluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Benim hayatta en büyük duam buydu"

Esmanur'un annesi Sultan Karaman ise kızının hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile gerdi. Esmanur'a sunulan katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Karaman, "Esmanur benim ilk çocuğum. Doğumundan sonra özel durumunu fark ettim. O günden bugüne hep mücadele ettim. Her anne çocuğu için güzel şeyler hayal eder. 'Büyüyünce ayaklarının üzerinde durabilecek mi?' diye hep düşünüyordum. İçe kapanık bir çocuktu. 5 ay önce Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ile tanıştık. Kızım burada ekip çalışmasıyla daha da sosyalleşti. Esmanur'un mutfak atölyesinde yapabilecekleri keşfedildi. Sevgili öğretmenlerimiz sayesinde güzelde bir işi var. Çalışıp kendi ayaklarının üzerinde durabiliyor. Benim hayatta istediğim en büyük duam buydu ve bu hayalimi gerçekleştirdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel birey Esmanur Karaman, eğitim aldığı merkezin desteğiyle iş sahibi oldu - Son Dakika

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