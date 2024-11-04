Özel Bireylerden Kültürel Buluşma - Son Dakika
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Özel Bireylerden Kültürel Buluşma

Özel Bireylerden Kültürel Buluşma

Malatya ve Afyonkarahisar'dan gelen down sendromlu bireyler, etkinlikte bir araya geldi.

04.11.2024 11:23
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Malatya'dan, Afyonkarahisar'a gelen down sendromlu özel bireyler, Beyazay Derneği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Tınaztepe KYK Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, özel bireyleri misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Malatya ve Afyonkarahisar'dan gelen özel bireylerin bir araya gelerek kültürel bir kaynaşma yaşamasına ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Beyazay Derneği Başkanı Fatma Kilci Kavas ise organizasyonda emeği geçen Tınaztepe Yurt Müdürü Hakan Türkmen ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılar arasında dostluk ve paylaşımın artmasına vesile oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gençlik, Malatya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Bireylerden Kültürel Buluşma - Son Dakika

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