Özel çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

11.05.2022 15:30
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

Erdek'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Erdek'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gönüllerince eğlenen özel çocuklar davul ve darbuka çaldılar.

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği öğrencileri tarafından gösteriler yapıldı. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve protokol özel çocuklar ile birlikte oynayarak heyecanlarına ortak oldular. Gönüllerince eğlenen özel çocuklar davul ve darbuka çaldılar.

Diğer yandan Cumhuriyet Meydanı'na kurulan stantta bulunan özel çocukların yapmış olduğu hediyelik eşyalar protokol tarafından Engelliler Derneği'ne destek olmak amacıyla satın alındı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Burhan Karışık, Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Özel çocuklar gönüllerince eğlendi
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

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Engelliler Haftası, Engelli, Mayıs, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika


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