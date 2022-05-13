Özel çocukların gösterisi göz kamaştırdı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim okullarında eğitim gören engelli öğrenciler tarafından hazırlanan programa katıldı.

Toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler programı öncesinde özel eğitim okulları tarafından hazırlanan resim sergisi müzik dinletisi eşliğinde gezildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Nuran Oğuz Özel Eğitim Anaokulu, Şehit Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin Özel Eğitim Anaokulu, Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Fridevs Hattatoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, İl Özel İdaresi Özel Eğitim Meslek Okulu ve Karesi Umut Özel Eğitim Okulu tarafından düzenlenen etkinliklerin tanıtıldığı sunum yapıldı.

Program boyunca şiirler okuyan, semazen gösterisi ve çeşitli dans gösterileri yapan, işaret diliyle şarkı söyleyen özel eğitim öğrencileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Fridevs Hattatoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun söylediği şarkılara Türk Bayraklarıyla eşlik eden salonu dolduran davetliler coşku dolu anlar yaşandı.

Vali Şıldak programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, gösterilerin hazırlanmasında görevli öğretmenlere Başarı Belgesi vereceği müjdesini verdi. Şıldak, "Bütün velilerimize, o zor hayatı yaşayan ve çocuklarını ayakta tutmak için büyük çaba sarf eden annelere, babalara, kardeşlere, ablalara, ağabeylere sonsuz teşekkür ediyorum. Özel eğitim okullarımızdaki samimiyet, ilgi düzeyi, gayret, çocuklarımıza gösterilen ihtimam törene de yansıdı. Bu etkinliklerdeki coşkuyu başka türlü oluşturamazsınız. Bunu görmek mutluluk verici. Programlara katılan, emek veren bütün idareci ve öğretmenlerimizi bugün başarı belgesiyle ödüllendiriyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR