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Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor - Son Dakika

Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor

27.01.2022 21:56

Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor İl Özel İdaresine bağlı kepçe ve grayderler, Kilis'in Musabeyli ile merkeze bağlı köylerde dün akşam yağan kar nedeniyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, gelen talepler üzerine Kilis'in köylerine yakın...

Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor

KİLİS - İl Özel İdaresine bağlı kepçe ve grayderler, Kilis'in Musabeyli ile merkeze bağlı köylerde dün akşam yağan kar nedeniyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, gelen talepler üzerine Kilis'in köylerine yakın Gaziantep'e bağlı köylerinin de yolları açılıyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesi ile merkeze bağlı 40 köyde kar yağışı dün akşam etkili oldu. Köylerde 10 santime kar kar oluşması nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından 6 ayrı ekiple köy yollarının açılması çalışmaları sürüyor. Kar lastiği ve zinciri olan araçlar köylere gidip gelebilirken, vatandaşların mağdur olmaması için kepçe ve grayderler, yol açma çalışmalarına devan ediyor. Gaziantep Valiliği ile belediyelerden gelen talepler üzerine Kilis ve ilçelerine komşu olan Gaziantep ve ilçelerine bağlı köylerin yolları da İl Özel İdaresi tarafından açılıyor. Karla mücadele kapsamında İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, bizzat sahada karla mücadele de koordinasyonu sağlıyor.

Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor
Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor
Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor

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Gaziantep, Musabeyli, Kilis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel İdare ekipleri Kilis'e yakın Gaziantep'in köylerinde kar çalışması yapıyor - Son Dakika
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