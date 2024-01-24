Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında 3 bin 225 öğrenci Kartepe Genç Akademi\'yi ziyaret etti

Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi çerçevesinde 3 bin 225 öğrenci Kartepe Genç Akademi'yi ziyaret etti. Merkezde eğitimlere katılan gençler, sosyal aktivitelerle kaliteli zaman geçirdi.

Sevgi, şefkat ve sosyal açıdan dezavantajlı olan çocuk ve gençlere yönelik oluşabilecek olumsuzlukları kişilik gelişimi, sorun çözme ve iletişim, akademik, kültürel ve spor faaliyetleri yoluyla gidermeyi hedefleyen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Kartepe Genç Akademi'yi 3225 öğrenci ziyaret etti. Kartepe Genç Akademi'ye gelen 11. ve 7. sınıf öğrencileri planetaryum, E-spor, FETEM ve robotik kodlama sınıflarını gördü. Verilen eğitimlere katılan gençler, sosyal aktivitelerle eğlendi. - KOCAELİ