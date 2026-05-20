Özel Öğrenciler Engelliler Haftası\'nda Coşkuyla Dolaştı

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde özel öğrenciler ekip araçlarıyla ilçeyi dolaşarak hem eğlendi hem de farklı kurumların çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, ilçe protokolü ve öğretmenler de çocukların heyecanına ortak oldu. Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve toplumsal farkındalık mesajları verilirken, Engelliler Haftası'nın önemine dikkat çekildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özel bireylerin sosyal hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Sinan, öğrencilerin mutluluğunun ve sosyal yaşama katılımlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Program sonunda emeği geçen kurum personellerine, öğretmenlere ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür edildi. - KÜTAHYA