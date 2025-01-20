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Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, özel okul fiyat artışlarına tepki göstererek bakanlığın duruma seyirci kaldığını ve bu durumun birçok aileyi zor durumda bırakmaya başladığını ifade etti.

DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, bazı özel okullardan talep edilen yemek ücreti, etüt ücreti, etkinlik ücreti vb. gibi bakanlık tarafından bir sınır konulmayan ek hizmet bedelleri yoluyla zam oranlarının %55'in bir hayli üzerinde gerçekleştiğini ve bu durumun aileleri çok zor durumda bırakmaya başladığına dikkat çekti. Güleç, bilhassa ek hizmet olarak sunulan yemek ücreti, etüt ücreti vb. hususlara ilişkin belli bir tarife tespit edilmesi suretiyle bu hizmetlere ilişkin bir sınır belirlenmesine yönelik adım atılması için bakanlığı göreve davet etti. DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, sözlerinin devamında şunları kaydetti;

Ek hizmet bedelleri yoluyla veliler zor durumda bırakılmaktadır

"Malumunuz özel okulların 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin erken kayıt dönemi başlarken Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak birkaç hususa dikkat çekmekte fayda görüyoruz. Zira okul öncesinden yükseköğretime değin her kademede ek hizmet bedelleriyle birlikte ortaya çıkan toplam tutarın belirlenen zam oranlarını bir hayli aştığı görülmektedir. Bazı kurumların ek hizmet bedellerine %100 zam yaparak sadece eğitim-öğretim için alınan yıllık kayıt bedeline dair belirlenen zam oranı olan %55'in böylece çok üzerine çıktığı görülmektedir.

Çalışan anneler kreş parasına para yetiremez olmuştur

Bazı okul öncesi kreş ve ana okullarının yaptıkları zamlar adeta çalışan annelerin varlığından istifade etmeye kalkışmaktır. Çalışan anne-babanın durumunu kullanmak isteyenlere fırsat sunulmamalıdır. Çalışan annelere destek olunması gerekirken maaşlarına aldıkları zammı direk kreşlere veren aileler zor durumdadır.

Ek hizmet bedelleri zam yapmanın yeni yöntemi olmuş durumdadır

Belirlenen zam oranının üstünde zam talep etmenin yolunu ek hizmetlere bağlayan bazı kurumlar böylece zam oranının çok çok üstünde zam yapmış olmakta ve aileleri zor durumda bırakmaktadırlar. Bu tür ek hizmet yoluyla belirlenen zam oranının çok üstüne çıkan kurumlar denetlenerek tespit edilmelidir. Yine özel okulların ders kitabı adı altında aldırdığı yardımcı kaynakların haddi hesabı yoktur. Kırtasiye ücreti, etüt ücreti, yemek ücreti, ulaşım ücreti, kıyafet ücreti, etkinlik ücreti gibi bakanlık tarafından herhangi bir sınır konulmayan muhtelif hizmetlerden talep edilen ücretler de dahil edildiğinde ortaya aileleri çok zor durumda bırakan bir tablonun çıktığı görülmektedir.

Bakanlık bir düzenleme yaparak sınırlama getirmelidir

Ülkemizde yaklaşık 19 milyona yakın öğrenci örgün eğitim almakta ve bunun yaklaşık % 8'i özel okula gitmektedir. Bazı özel okulların erken kayıt fiyat ücretlerinin bile 900 bin TL'yi bulduğunu ve ek hizmetlerle birlikte bu rakamların 1 milyon TL'yi aştığını duyuyor, görüyoruz. Bazı okullardaki yemek ücretlerinin yıllık KDV dahil 150 bin TL'yi aştığı basına yansımış durumdadır. Ek hizmetlerde yaşanan artışlarda işin içine dahil edildiğinde özel okullara gelen zam %100 civarındadır. Dolayısıyla kayıt ücreti için getirilen sınır olan %55 zam oranı "kayıt ücreti" olarak kağıt üzerinde kalmaktadır. Gizli zam yapmanın formülü olarak görülen özel okulların söz konusu bu ek hizmetlerine ilişkin bakanlık tarafından bir sınır konulması artık elzem bir hal almıştır. Dolayısıyla bakanlık 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri yeniden düzenlenmeli ve bu konuda bir sınır koyarak bu tür ek hizmet bedeli yoluyla belirlenen zam oranlarının çok üstünde zam yapan kurumlar hakkında ciddi yaptırımlara gitmesini bekliyoruz." - ERZURUM