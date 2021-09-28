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Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler - Son Dakika

Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler

28.09.2021 18:14

Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler Kastamonu'da bulunan özel ya da engelli bireylere yönelik hazırlanan "Doğada Atlı Terapi" projesinin açılışı yapıldı.

Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler

KASTAMONU - Kastamonu'da bulunan özel ya da engelli bireylere yönelik hazırlanan "Doğada Atlı Terapi" projesinin açılışı yapıldı.

Daday Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Doğada Atlı Terapi Projesi kapsamında, 20 özel birey, atlı terapist, ergoterapist, seyis ve yan tutucu eşliğinde haftada bir gün, atlı terapi eğitimlerine katılacak. Bu kapsamda Doğada Atlı Terapi Projesinin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Avni Çakır, projeyi çok önemsediklerini belirterek, atlı turizm denildiğinde ilk akla gelen yerlerden birinin Kastamonu ve Daday ilçesi olduğunu kaydetti. Vali Çakır, "Bu süreçte hem turizm hem sağlık hem de özel bireylerimize destek amacıyla nasıl bir proje geliştiririz derken sahadan gelen talep bizler tarafından ilgi gördü. Kısa bir süre sonra Bakanlığımıza teklifi yaptık ve bugün açılışımızı yapıyoruz. Daday'a, Emirbey Çiftliği'ne proje çok yakıştı. İhtiyaç duyduğumuz bir projeydi. Buradaki gençlerimizin kişisel gelişimine hep beraber şahitlik edeceğiz" dedi.

"Her canlıya mutlaka bizlerin sahip çıkması gerekiyor"

Projede emeği geçenleri kutlayan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidilioğlu ise, "Bizimde aslında hazırladığımız atlı terapi merkezi şeklinde bir projemizi vardı. Millet Bahçesinin içerisinde yer alıyor, bizlerde bu konu hakkında bir çalışma yapmıştık ama Daday ilçemiz bu konuda bir hayli mesafe aldı. Bizim içinde onları teşvik etmek ve alanı daha da büyütmek çok daha doğru bir yol diye düşünüyorum. Daday gerçekten at turizminde hele bir de işin içine atlı terapi girdiğinde Kastamonu ilçelerinde ön plana çıkmış bir ilçemiz" diye konuştu.

"95 bin liralık projede hedefimiz 20 özel bireye hizmet vermek"

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Proje Koordinatörü Ahmet Şirin de, hem kamu kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme konusunda hem de sivil toplumu desteklemek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem projenin yazılımına hem de yürütülmesine destek vermek istediklerini söyledi. Bu kapsamda özel bireylerin hayatına dokunmayı ve yaşam kalitelerinde farklı bir sayfa açmayı hedeflediklerini belirten Şirin, "Bu vesile ile atlı turizmde ön plana çıkan ilçemizde bir ilki gerçekleştirerek bir değer üretebilir miyiz diye planladık. Projemizi bunun üzerine tasarlamıştık. Bundan yola çıkarak projemiz bu şekilde hayat buldu. 95 bin liralık bir proje, hedef grubumuz 20 öğrenci ve ailesi. Ailelerimizi ve özel bireylerimizi sabah evlerinden alıp akşam 16.00'ya kadar projemizi yürüteceğiz. Burada sadece ata binmek olmayacak. Bir grup seyisler eşliğinde ata binerken diğer bir grup boyamalar yapabilecek. Bu projeyi başarıyla yürütebilirsek daha büyük çalışmalara imza atarız diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Özel bireyler atla terapiye başladı

Konuşmaların ardından özel ya da engelli bireyler, atlara binerek bir süre dolaştı. Özel bireylere eğitimciler eşlik ederek at üzerinde çeşitli hareketler yaptırdı.

Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler
Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler
Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler
Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler

Kastamonu, Hisarcık, Engelli, Daday, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel ve engelli bireyler atla terapi görecekler - Son Dakika


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