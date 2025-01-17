Özel yetenek sınavı hazırlık kurslarında kayıtlar devam ediyor

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Şehitkamil Belediyesi'nin, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavı'na katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği hazırlık kurslarında hummalı mesai devam ediyor. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları'nda POMEM, BESYO, PMYO, Bekçilik ve Subaylık Sınavı'na girecek adaylar ter döküyorlar.

POMEM, BESYO, PMYO, ASEM VE SUEM, Bekçilik Sınavı'na katılacak olan adaylara yönelik hazırlık kursları düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, gençleri meslek hayallerine giden yolda sunduğu nitelikli imkanlarla yalnız bırakmıyor. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nun 6. dönemi için kayıtlar devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde kayıtların devam ettiği kursları, parkur sınavları ve spor mülakatlarına katılacak adaylardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Eğitim süreci öncesinde sporda performans testleriyle seviyeleri belirlenen ve kişiye özgü özel programlarla çalışmalarını sürdüren kursiyerlerin gelişim seviyeleri, modern tesislerde gerçekleştirilen testlerle titizlikle takip ediliyor. Parkur çalışmalarının yanı sıra genel kuvvet, koordinasyon ve reaksiyon antrenmanlarının yapıldığı eğitim programları, Şehitkamil Belediyesine bağlı 4 farklı tesiste uzman eğitimler tarafından gerçekleştiriliyor. - GAZİANTEP