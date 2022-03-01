Özge'nin koluna suni kemik yerleştirildi... Kolundaki kist nedeniyle zor günler geçiren Özge, sağlığına kavuşuyor - Son Dakika

Özge'nin koluna suni kemik yerleştirildi... Kolundaki kist nedeniyle zor günler geçiren Özge, sağlığına kavuşuyor

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde kolundaki kist nedeniyle zor günler geçiren ortaokul öğrencisi Özge Ekşi, tiyatrodan elde edilen gelir ve hayırseverlerin destekleriyle ameliyat oldu. Ameliyatın iyi geçtiği bildirildi.

Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, Bodrum'da kolunda kemik kisti rahatsızlığı bulunan bir çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için 2 ayrı tiyatro oyunu organize etmişti. Ameliyat için gerekli olan 60 bin TL'nin 32 bin TL'si tiyatro ve bağışlarla toplandı.

İlçedeki özel bir hastane de ameliyat için belirlenen paranın kalan kısmından feragat ederek ameliyatı toplanan para ile yapmayı kabul etti.

Kolu hafif bir yüklenmeyle kırılınca hastalık ortaya çıktı

Ameliyat öncesi açıklama yapan Özge Ekşi, kolunun evde hafif bir yüklenme ile kırılması sonucu rahatsızlığının ortaya çıktığını ifade ederek "Kolum ilk kez ben evde otururken hafif bir yüklenme sonucu kırıldı. Hastaneye gittik, film çekildi. Kist olduğunu öğrendik. Kolum en ufak bir darbede kırıldığı için ameliyat gerekli görüldü." dedi.

"Kistte küçülme olmayınca ameliyata karar verildi"

Çocuğun babası Özcan Ekşi, ameliyatın gerçekleştirilmesi için destek veren herkese teşekkür ederek şunları dile getirdi:

"Bu rahatsızlık kırılma ile ortaya çıktı. Daha öncesinden herhangi bir belirti vermedi. Sürecin devamında kist küçülecek mi diye belli bir süre takip edildi. Fakat kistlerde küçülme olmadığından dolayı ameliyata karar verildi fakat hastanelerde kola konulacak malzemenin tedariki konusunda sıkıntı yaşanınca biz de bu süreçte beklemek zorunda kaldık."

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Şahin Ünal, "Olması gereken ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ameliyat iyi geçecek." diye konuştu.

Operasyonda kist olan bölge alınarak suni kemik eklendi. Dr. Barış Coşkun ve Dr. Salih Oktay tarafından gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.