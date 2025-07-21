Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybetmesi üzerine kendisini aradı. Adil Kılıçdaroğlu'na rahmet dileyen Özel, Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu Ailesine Başsağlığı - Son Dakika
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