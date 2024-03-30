Özhaseki: Kütahya\'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da yeni dönemde kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmaların başlanacağını ifade etti.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu'nun seçim çalışmalarına destek için Kütahya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, iftar programına katıldı. Özhaseki, yaptığı açıklamada, Kütahya'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının bakanlık tarafından yürütüldüğünü dile getirdi. Özhaseki, yeni dönemde Kamil Saraçoğlu ile birlikte çalışmaların hız kazanacağını kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmalara başlanacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda Kamil Saraçoğlu'nu "Size emanet ediyorum, inşallah 31 Mart'ta seçimleri seçimi alacağız ve daha güçlü bir Kütahya'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA