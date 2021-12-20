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Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti

20.12.2021 11:37
Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda tekrar Manisa Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanlığına seçilen Ali Filizkan ve yönetimini ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda tekrar Manisa Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanlığına seçilen Ali Filizkan ve yönetimini ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Tek liste ile yapılan genel kurulda Manisalı gazetecilerin güvenoyunu alarak yeniden Manisa Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanlığına seçilen Ali Filizkan'a yeni dönemde başarılar dileyen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap Manisa basınının emin ellerde olduğunu ifade etti.

Başkan Sadık Özkasap, "Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi de basın mensuplarının varlığı ve çalışmalarıdır. Manisa basını Manisa kamuoyunu ilgilendiren tüm haberlerin doğru, zamanında ve objektif basın kriterlerine uygun olarak bizlere ulaştırıyor. Gece gündüz demeden çalışan, kamu adına görev yapan tüm gazeteci arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Derneğine de çalışmalarında başarılar diliyorum. Manisa Ticaret Borsası olarak her daim basınımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Ali Filizkan da Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Manisa Ticaret Borsası ile geçmişte ve günümüzde her zaman iyi ilişkiler kurduklarını ve desteklerini hissettiklerini kaydeden Başkan Filizkan, başarılı çalışmalarından dolayı Sadık Özkasap'ı tebrik etti.

Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Özlem Çetin de yer alırken, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkan Yardımcısı Ertan Korkmaz, Genel Sekreter Mehmet Hakkı Özbayır, Muhasip Üye Zerrin Ağar ve Cemiyet Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da hazır bulundu. - MANİSA

Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti
Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti
Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti

Ticaret, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özkasap'tan Manisa Gazeteciler Cemiyetine 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
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