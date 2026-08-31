Özköse'den KKTC Gemi Faciasına Başsağlığı - Son Dakika
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Özköse'den KKTC Gemi Faciasına Başsağlığı

Özköse\'den KKTC Gemi Faciasına Başsağlığı
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Ahmet Özköse, KKTC'deki gemi faciası için başsağlığı ve kayıpların bulunmasını temenni etti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Özköse, yaşanan facianın büyük üzüntüyle takip edildiğini belirterek, olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Kayıp vatandaşların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni etti.

Özköse, "Güzel bir haber bekleyen ailelerimizin dualarına biz de yürekten ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar dileyen Özköse, "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun. Temennimiz, kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim bulunmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Acil Durum, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özköse'den KKTC Gemi Faciasına Başsağlığı - Son Dakika

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