Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika
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Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

15.06.2022 14:04
Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Doğu Anadolu Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'ni(EGC) ziyaret etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Doğu Anadolu Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'ni(EGC) ziyaret etti.

Öztürk, göreve geldiği günden biri yaptığı projeler hakkında gazetecilere bilgiler vererek, istişare de bulundu.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ile yönetim kurulu üyeleri de DAGC'de konuk ettikleri GSİM Müdürü Öztürk ile uzun süre spor yatırımları hakkında sohbet ettiler.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, ziyareti için Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederek, hazırladığı spor projeleri ve kente yapılacak olan spor yatırımları için 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk de, her zaman gazetecilerin yön göstericiliği ve olumlu eleştirilerine saygı duyduklarını belirterek, "Sizler bizlerin eksikliklerini yazacaksınız ki, bizlerde eksikliklerimizi giderelim. Sonuçta hepimiz bu şehir için hizmet veren insanlarız. Hepimizin Erzurum'un daha güzel yerlerde olması ve en güzel spor tesislerine sahip olması için çaba gösteren insanlarız. Gazetecilerimizin fikir ve görüşleri de bizim için çok önemli. Olumlu eleştirileri çok önemsiyoruz" dedi. - ERZURUM

Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

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Kaynak: İHA

gençlik, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öztürk'ten Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika

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