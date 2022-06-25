Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi develer süslendi - Son Dakika
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Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi develer süslendi

25.06.2022 20:23

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförlerinin kıllarını keserek süslediği develer yoğun ilgi gördü.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförlerinin kıllarını keserek süslediği develer yoğun ilgi gördü.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförü ve çiftçi Ali Hassan Şah'ın süslediği develer dikkat çekti. Deve kılı tasarımının atalarından miras kaldığını belirten Şah, alıcıların en güzel deveyi aradıklarını belirtti.

Her yıl düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında develer için ayrı bir hazırlık yapılıyor ve pazara Sind eyaletindeki deve tüccarları yüzlerce deve getiriyor.

(Abid Mazhar/İHA)

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi develer süslendi - Son Dakika

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