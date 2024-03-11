Pakistan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

Pakistan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Pakistan'da Ramazan ayının gelmesiyle binlerce kişi teravih namazı için camilere akın etti. Karaçi'deki Memon Camii'nde bir araya gelen Müslümanlar ilk teravih namazının kılınmasının ardından dua etti. Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, Ramazan hilalinin görünmesinin ardından Ramazan ayının yarın başlayacağını açıklamıştı.

11.03.2024 20:08
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Pakistan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının gelmesiyle Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı. Ramazan ayının Pakistan'da yarın başlayacağının ilan edilmesinin ardından binlerce kişi teravih namazı için camilere akın etti. Karaçi'deki Memon Camii'nde bir araya gelen Müslümanlar ilk teravih namazının kılınmasının ardından dua etti.

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, Ramazan hilalinin görünmesinin ardından Ramazan ayının yarın başlayacağını açıklamıştı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pakistan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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