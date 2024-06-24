Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar sonucu 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde son 24 saatte etkisini arttıran aşırı sıcaklar nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Hava sıcaklıklarının 53 dereceye kadar çıktığı Karaçi'de, meteoroloji yetkilileri halka evlerinden çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri uyarısında bulundu.

24.06.2024 10:57
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Pakistan'ın Karaçi kentinde etkisini arttıran aşırı sıcaklar sonucu son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Pakistan'ın bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları 53 dereceyi gösterirken Karaçi'de yüzde 76 nem oranıyla termometreler 45'i geçti. Aşırı sıcaklar nedeniyle kentte yaşları 25 ila 45 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji yetkilileri, son 60 yılın en yağışlı döneminin ardından Pakistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 53 dereceye kadar yükselmesi üzerine halka evlerinden zorunlu haller dışında çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu. Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), bugün Karaçi'nin kuzeybatısından esmesi beklenen sıcak rüzgarlarla birlikte sıcaklığın daha da artabileceğini bildirdi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar sonucu 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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