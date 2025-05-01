Pakistan Ordusundan Gerçek Mühimmatlı Tatbikat

Pakistan ordusu, Azad Keşmir'de savaş stratejisi doğrultusunda modern silahların kullanımını içeren gerçek mühimmatlı tatbikat gerçekleştirdi.

Pakistan, Hindistan ile yaşadığı gerginliklerin gölgesinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir bölgesinde savaş stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikatta, modern silahlar ve gerçek mühimmat kullanıldı. Pakistan ordusu, tatbikatların amacının "düşman tarafından gelebilecek herhangi bir saldırıya tam ve ezici bir karşılık vermek" olduğunu bildirdi. Pakistan ordusu, tatbikat sırasında profesyonel becerilerini tam kapasiteyle sergiledi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Çaudri düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, "Hazırız, bizi sınamayın. Bu kararlılığı 2019'da da göstermiştik. Biz çatışmayı başlatan taraf değiliz. Eğer onlar saldırının tek yol olduğunu düşünüyorlarsa biz hazırız. Bizi test etmesinler. Her zaman ve her yerde hazırız" ifadelerini kullandı.

Pakistan halkının egemenlik ve toprak bütünlüğünü her ne pahasına olursa olsun savunacaklarını belirten Çaudri, "Bu onların kararı olur, ancak sonrasında ne olacağı bizim kararımız olur" dedi.

Hindistan-Pakistan gerginliği

Hindistan'ın 22 Nisan'da Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısına Pakistan unsurlarının da karıştığını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli "Direniş Cephesi (TRF)" adlı grup üstlenmişti. Pakistan yönetimi, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddedere,k tarafsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. Gerilimin artmasının ardından iki komşu ülke birbirlerine karşı diplomatik hamlelerde bulunmuştu. Karşılıklı olarak vizeler iptal edilmiş, diplomat sayılarına sınırlama getirilmişti. Pakistan ayrıca hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı. Hindistan ise iki ülke arasında İndus Nehri ve kollarında su paylaşımını düzenleyen İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Bu karar Pakistan'da protestolara yol açarken, Pakistan hükümeti Hindistan'ın kararına karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığını duyurmuş, bölgedeki su akışının etkilenmesini "savaş nedeni" sayacağını vurgulamıştı. Son olarak Hindistan dün hava sahasını Pakistan havayollarına kapattığını açıklamıştı. - İSLAMABAD