Palandöken Belediyesi araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor
Yerel

23.01.2026 16:29  Güncelleme: 16:32
Palandöken Belediyesi, yeni 12 aracıyla hizmet kapasitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunumunu hedefliyor. Başkan Muhammet Sunar, güçlü araç filosunun hizmetin kalitesini olumlu yönde etkilediğini vurgulayarak, yeni araçların çeşitli belediyecilik hizmetlerinde aktif rol oynayacağını belirtti.

Palandöken Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarından sosyal belediyecilik hizmetlerine, eğitimden spora kadar birçok alanda kapsamlı projeler hayata geçirilirken; belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda belediye envanterine; 2 greyder, 2 kazıyıcı yükleyici, 1 ekskavatör, 2 arazi aracı, 3 binek araç, 1 hayvan toplama aracı ve 1 minibüs olmak üzere toplam 12 yeni araç dahil edildi. Yeni araçlar, Palandöken Belediyesi tarafından 85 dönümlük alanda hizmete alınan modern şantiye kompleksinde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Araç tanıtım programında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, güçlü araç filosunun hizmetin kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, "Bünyemize kattığımız yeni araçlarımızla birlikte sahadaki gücümüzü artırdık. İmkanlarımızın daha elverişli hale gelmesi, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmamızı sağlayacak. Palandöken'in her noktasına kaliteli hizmet götürme kararlılığımız devam ediyor. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni araçların özellikle altyapı ve üstyapı çalışmaları, yol bakım ve onarım faaliyetleri, karla mücadele çalışmaları, çevre düzenlemesi, kırsal ve merkez mahalle hizmetleri ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda aktif olarak kullanılacağını belirten Sunar, belediyenin sahadaki müdahale süresinin kısalacağını ve hizmetlerin verimliliği daha da artıracağını belirtti.

Başkan Sunar'ın konuşmasının ardından; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından yeni araçlar, Palandökenlilere en iyi hizmeti sunmak üzere dualar eşliğinde sahaya uğurlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Muhammet Sunar, Belediye, Yerel

