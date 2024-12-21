Palandöken\'de Çığ Faciası: Judocu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Yerel

(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu judocu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini, Emre'nin ikiz kardeşinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Çiftçi, "Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığımız bir Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli soruşturma başladı" dedi.

Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli, Takımı Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. Kar yığını altında kalan 3 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay hakkında açıklamalrad bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yaralılarımızı ziyaret ettik ve sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Şehir hastanemizde üç sporcumuz müşahede altındaydı. Sağlık durumları gayet iyiydi, herhangi bir sıkıntıları yoktu. Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, akşama kadar müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecekler. Ardından üniversite hastanesine geçtim. Orada Emre Yazgan kardeşimizin yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrendim. Doktorlarımız, tüm tıbbi imkanları kullandıklarını ifade ettiler. Ancak saat 14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini üzülerek paylaşmak durumundayım. Emre'nin ikiz kardeşinin durumu ise gayet iyi, tedavisi devam ediyor ve herhangi bir sıkıntısı yok. Emre Yazgan, kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Spor camiamıza ve milletimize de baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

"Daha önceki yıllarda da bu bölgede kamp yaptıklarını ve bölgeyi tanıdıkları için..."

Antrenörlerini de ziyaret ettim. Genç milli takım kampının antrenöründen, sporcularımızın dört gündür burada olduklarını ve bir hafta daha kamp yapmayı planladıklarını öğrendim. Eğer bu elim hadise yaşanmasaydı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kamplarına devam edeceklerdi. Rotayı nasıl belirlediklerini sordum. Daha önceki yıllarda da bu bölgede kamp yaptıklarını ve bölgeyi tanıdıkları için ek bilgiye ihtiyaç duymadıklarını ifade ettiler. Dün Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğümüzün bölgemizle ilgili don, buzlanma ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinden bahseden bir paylaşımı vardı. Ancak sporcularımızın bundan haberdar olmadığını düşünüyoruz. Bu elim hadiseden dolayı milletimize baş sağlığı diliyorum.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığımız bir Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli soruşturma başladı, biz de idari yönden bir soruşturma başlatacağız. Olay, kayak merkezine bir kilometre mesafede meydana geldi. Kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmedi ve pistlerimiz kullanıma açık durumda."