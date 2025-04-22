Palandöken\'de Türk Motifleri Defilesi Yoğun İlgi Gördü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında, Palandöken Kaymakamlığı ve Palandöken Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Palandöken'in Eteğinde Türk Motifleri Defilesi" yoğun ilgi gördü.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi de katılarak defileyi izledi.

Kadınların toplumsal hayata aktif katılımını teşvik etmek amacıyla, Palandöken Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezleri bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarında üretilen el emeği ürünler, defileyle beğeniye sunuldu. Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri ile kursiyerlerin ortak çalışmasıyla hazırlanan defilede; tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel el sanatlarının kullanıldığı, Türk motifleriyle süslenmiş 23 kıyafet sergilendi.

Kıyafetlerde, geleneksel motiflerin yanı sıra Erzurum'un tarihi yapıları ve kültürel sembolleri de detaylı bir şekilde işlendi.

Defile programına ayrıca; Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve eşi, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve eşi, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk'ün eşi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın eşi, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve eşi,

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin de katılım sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, izleyicilerden tam not aldı. - ERZURUM