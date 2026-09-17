Palandöken'deki köpek olayında site sakinleri Kaymakam Kızılgüneş'e sahip çıktı - Son Dakika
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Palandöken'deki köpek olayında site sakinleri Kaymakam Kızılgüneş'e sahip çıktı

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Palandöken\'deki köpek olayında site sakinleri Kaymakam Kızılgüneş\'e sahip çıktı
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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Kardelen Sitesi sakinleri, yasaklı ırk köpeğin kaymakamın 3,5 yaşındaki çocuğunun yanında da saldırma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Site sakinleri, soruşturmada daha önce yapılan resmi şikayetlerin ve kaymakama yönelik karalama faaliyetlerinin de dikkate alınmasını istedi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Kaymakam Yunus Kızılgüneş ve koruma polisinin dahil olduğu köpek olayıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, olayın yaşandığı sitenin sakinlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Site sakinleri, olayın anlık bir gerilimden ibaret olmadığını, uzun süredir devam eden bir "yasaklı ırk köpek" krizi olduğunu belirtirken, sitenin korkulu rüyası olan köpeğin, kaymakama 3.5 yaşındaki çocuğunun yanında da saldırdığı ortaya çıktı.

Kardelen Sitesi sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, site içerisinde ağızlıksız ve tasmasız şekilde gezdirilen yasaklı ırk bir köpek, uzun süredir çevreye büyük bir korku ve tehlike saçıyor. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden site sakinleri, durumun çözülmesi için daha önce defalarca imza toplayarak polis merkezine şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

"Daha önce 3,5 yaşındaki çocuğunun yanında saldırdı"

Olayın arka planına dair çarpıcı bir iddiayı dile getiren site sakinleri, aynı köpeğin daha önce Kaymakam Yunus Kızılgüneş'e, 3,5 yaşındaki çocuğunun yanındayken saldırma girişiminde bulunduğunu belirtti. Yaşanan bu ilk olayın ardından köpek sahibinin babasının gelerek Kaymakam Kızılgüneş'ten özür dilediği, ancak sonrasında olayı çarpıtarak sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası ve itibar suikastı başlattıkları ileri sürüldü.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaymakam Yunus Kızılgüneş'in makam aracına yöneldiği sırada kendisine doğru gelen köpeğe hamle yaptığı, ardından koruma polisinin araçtan silah alarak duruma müdahale etmeye çalıştığı görülmüştü.

Görüntülerin ardından resmi makamlar hızla harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Eylül 2026 tarihinde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli soruşturma başlattı. Erzurum Valiliği ise 15 Eylül 2026 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, iddiaların ve görüntülerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla idari araştırma ve inceleme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Site sakinleri, adli ve idari makamlar tarafından yürütülen soruşturmada site genelindeki yasaklı ırk tehlikesinin, daha önce yapılan resmi şikayetlerin ve Kaymakam Kızılgüneş'e yönelik kasıtlı karalama faaliyetlerinin de göz önünde bulundurulmasını ve gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA
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