Palandöken Kamp Merkezi Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Palandöken Kamp Merkezi Yeni Sezona Hazır

18.07.2026 17:07
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Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarına kamp imkanı sunuyor.

(ERZURUM) - Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesinde futbol kulüplerinin önemli kamp merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan tesiste, Türkiye'den ve yurt dışından profesyonel takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol kulüplerinin kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirdiği önemli spor merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

UEFA standartlarındaki sahaları, antrenman alanları ve sosyal donatılarıyla dikkati çeken tesis, her yıl onlarca hazırlık kampına ev sahipliği yapıyor.

Merkez, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu sıralar Çaykur Rizespor, Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor FK ve Gürcistan'ın güçlü ekiplerinden Dinamo Batumi'ye ev sahipliği yapıyor.

Tesislerin, ilerleyen günlerde Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından birçok takımı daha ağırlaması bekleniyor.

HEM KONDİSYON HEM MAÇ TEMPOSU

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren takımlar, kamp sürecinde yoğun antrenman programlarının yanı sıra hazırlık maçlarını da merkezde bulunan UEFA standartlarındaki sahalarda oynuyor. Bu durum, hem kulüplerin yeni sezon öncesi maç temposu kazanmasına hem de Erzurum'un spor turizmine büyük bir hareketlilik kazandırmasına olanak tanıyor.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonu boyunca iddialı şampiyonluk organizasyonlarına ve onlarca takımın kamp programına ev sahipliği yapmaya kesintisiz şekilde devam edecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Futbol, Turizm, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken Kamp Merkezi Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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