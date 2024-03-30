Palandöken Kayak Merkezi\'nde Pistlerin Uzunluğu Artacak

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Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan pistlerin uzunluğunun artacağını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kayak pistlerinin toplamının 350 kilometre uzunluğuna çıkarılacağını ifade etti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un kış, kültür, termal ve doğa ile spor turizminde önemli imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Başkan Sekmen, bugüne kadar iyi değerlendirilemeyen Konaklı Kayak Merkezi'nizde yeni otel ve evlerin yapılmaya başlanacağını belirterek, "Hedefimiz bu dönemin sonunda orada 6 bin 500 yataklı yeni turizm alanını hizmete sokmak. Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezi'ni birleştireceğiz. Takribi 100 kilometre olan kayak pistimizi 300-350 kilometreye ulaştırmak için önümüze bir hedef koyuyoruz ve inşallah gerçekleştireceğiz. Şehrimiz tarih şehri, şehrimizde 700'e yakın tarihi eserimiz ve yine ona yakın da doğal güzelliğimiz var. Bu imkanları her geçen gün turizme kazandırarak turizmin gelişmesine, büyümesine katkı sunacağız" dedi.

Düzenlenen iftar programına, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi ile kurum müdürleri ve bölge illerindeki seyahat acenteleri temsilcileri katıldı. - ERZURUM